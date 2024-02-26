جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد والدتها والشبه بينهما لا يصدق!

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها جيسيكا بكثافة، اذ تمنوا لوالدتها عيد ميلاج سعيد وعمر مديد.

كما عبر عدد كبير من المتابعين عن اعجابهم بحمال والدة جيسيكا، اذ اشار البعض الى انها تشبهها الى حد كبير.