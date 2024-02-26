جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد والدتها والشبه بينهما لا يصدق!

وتفاعل الجمهور مع الصور التي نشرتها جيسيكا بكثافة، اذ تمنوا لوالدتها عيد ميلاج سعيد وعمر مديد.
كما عبر عدد كبير من المتابعين عن اعجابهم بحمال والدة جيسيكا، اذ اشار البعض الى انها تشبهها الى حد كبير.
كشف نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، أن الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم كان يحضّر مفاجأة لجمهوره، ويطلّ عليهم من خلال مسرحية للكاتب طلال درجاني، لكنه خذله بوفاته، بحسب ما قال في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا".
تم توزيع ورقة نعوة الممثل اللبناني الكبير فادي إبراهيم، الراقد على رجاء القيامة يوم الإثنين، الواقع فيه 26 شباط/فبراير.
اثارت الممثلة العالمية جينيفر انيستون التكهنات حول احتمال خطوبتها بعدما شوهدت وهي ترتدي في يدها اليسرى خاتماً ضخماً من الألماس خلال تواجدها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "SAG" .