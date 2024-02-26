نعمة بدوي يكشف مفاجأة عن فادي ابرهيم قبل رحيله وهذا ما قاله عن وفاته

كشف نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، أن الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم كان يحضّر مفاجأة لجمهوره، ويطلّ عليهم من خلال مسرحية للكاتب طلال درجاني، لكنه خذله بوفاته، بحسب ما قال في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا".