نعمة بدوي يكشف مفاجأة عن فادي ابرهيم قبل رحيله وهذا ما قاله عن وفاته
كشف نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، أن الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم كان يحضّر مفاجأة لجمهوره، ويطلّ عليهم من خلال مسرحية للكاتب طلال درجاني، لكنه خذله بوفاته، بحسب ما قال في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا".
وفي التفاصيل، قال نعمة بدوي، خلال حديث لـ"فوشيا"، إن الراحل فادي إبراهيم كان سيظهر للمرة الأولى على كرسي متحرك في مشهد صغير يتحدث فيه عن الكاتبة مي زيادة.
تابع بدوي، أنه قد وعد الجمهور بعودة فادي إبراهيم إلى الساحة؛ لكن القدر لم يمهله ورحل فجأة تاركاً وراءه حزناً كبيراً في قلوب محبيه، قائلا بحزن: " طلعني كذاب أمام الناس".
وصف نقيب الفنانين رحيل إبراهيم بالخسارة الكبيرة للدراما اللبنانية والعربية، معقبا: "برحيله فقدت جزءاً من روحي. غيابه ترك حرقة كبيرة في قلب متابعيه. الصدمة كبيرة ولكن الموت حق ولا بد من التسليم لقضاء الله".