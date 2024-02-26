طلال مارديني ضيف أيمن قيسوني في المصعد .. الآن على الجديد

أعلنت الفنانة السورية روعة ياسين أنها سوف تطل خلال شهر رمضان المبارك، بعمل واحد هو "رماد الورد" من تأليف وإخراج ديانا فارس التي تتعاون معها للمرة الأولى، وتؤدي في العمل شخصية "ندى" التي تمر علاقتها الزوجية بالكثير من الإرباكات والتقلبات.
كشف نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، أن الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم كان يحضّر مفاجأة لجمهوره، ويطلّ عليهم من خلال مسرحية للكاتب طلال درجاني، لكنه خذله بوفاته، بحسب ما قال في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا".
تم توزيع ورقة نعوة الممثل اللبناني الكبير فادي إبراهيم، الراقد على رجاء القيامة يوم الإثنين، الواقع فيه 26 شباط/فبراير.