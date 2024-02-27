فنانة سورية شهيرة تثير الجدل بكلامها: أستحق حضورا أكبر في الدراما السورية

وتمنت روعة التوفيق والنجاح لجميع الأعمال السوريةخلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، متوقعة أن يحقق مسلسل "العربجي" بجزئه الثاني النجاح نفسه الذي حققه في الأول؛ إذ أدت فيه خلال الموسم الماضي شخصية "بلقيس" التي ماتت مع نهاية الأحداث.

وفي تصريح خاص لـ"فوشيا" قالت: "لا شك أنني أستحق حضوراً أكبر سواء من حيث الكم أو النوع، خاصة بعد تعب سنين طويلة نحتت فيها الصخر، حتى كوّنت اسماً لائقاً في الدراما السورية. لكنها في الوقت نفسه، أبدت رضاها عن كل ما قدمته خلال السنوات الأخيرة، إيماناً منها بأن القناعة كنز لا يفنى".