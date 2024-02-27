شاهدوا اصالة وهي تحصن صوتها بآيات قرآنية قبل صعودها على المسرح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة السورية أصالة وهي تتلو آيات قرآنية لتحصن صوتها، وذلك قبل الصعود إلى المسرح، خلال حفل صناع الأمل في موسمه الرابع، والذي أقيم مساء الأحد الماضي في دبي.