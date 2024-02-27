شاهدوا اصالة وهي تحصن صوتها بآيات قرآنية قبل صعودها على المسرح

وكانت قد أقيمت فعاليات حفل مبادرة صناع الأمل في دبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
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أثارت الفنانة العراقية أصيل هميم حالة من الجدل بسبب تغير ملامحها بشكل كبير بعد انتشار مقاطع فيديو وصور من لقائها في برنامج "ألف ليلة وليلة" مع الفنانة الاماراتية أحلام، وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكثُر الحديث عن إجرائها عمليات تجميل غير مناسبة في وجهها.
فاجأ هشام حلمي نجل الموسيقار المصري حلمي بكر الجمهور بادعاءاته الصادمة، حول إقدام زوجة والده سماح عبد الرحمن القرشي باختطاف والده وتعذيبه، رغم تدهور حالته الصحية.
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