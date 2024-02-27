فنانة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء بسبب الراحل فادي ابراهيم.. هذا ما قالته

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
أثارت الفنانة العراقية أصيل هميم حالة من الجدل بسبب تغير ملامحها بشكل كبير بعد انتشار مقاطع فيديو وصور من لقائها في برنامج "ألف ليلة وليلة" مع الفنانة الاماراتية أحلام، وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكثُر الحديث عن إجرائها عمليات تجميل غير مناسبة في وجهها.
فاجأ هشام حلمي نجل الموسيقار المصري حلمي بكر الجمهور بادعاءاته الصادمة، حول إقدام زوجة والده سماح عبد الرحمن القرشي باختطاف والده وتعذيبه، رغم تدهور حالته الصحية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة السورية أصالة وهي تتلو آيات قرآنية لتحصن صوتها، وذلك قبل الصعود إلى المسرح، خلال حفل صناع الأمل في موسمه الرابع، والذي أقيم مساء الأحد الماضي في دبي.