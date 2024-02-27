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فنانة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء بسبب الراحل فادي ابراهيم.. هذا ما قالته
فنانة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء بسبب الراحل فادي ابراهيم.. هذا ما قالته
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فنانة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء بسبب الراحل فادي ابراهيم.. هذا ما قالته

فن

2024-02-27 | 06:24
فنانة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء بسبب الراحل فادي ابراهيم.. هذا ما قالته
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Aljadeed
فنانة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء بسبب الراحل فادي ابراهيم.. هذا ما قالته

لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني القدير فادي ابراهيم يتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكل صدمة كبيرة لدى جمهور الراحل.

وفي التفاصيل، شاركت الممثلة اللبنانية ورد الخال بلقاء إذاعي عبر أثير "أغاني أغاني" مع الممثلة رولا شامية وذلك للحديث عن الممثل الراحل فادي إبراهيم وذلك فور إعلان وفاته أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.
ولم تتمالك ورد نفسها وأجهشت بالبكاء على الهواء عند الحديث عن الراحل، مشيرة إلى انه صديق للعائلة وهو كان السبب في دخولها مجال التمثيل والأعمال الدرامية وهو بمثابة "عرابها الفني".
 

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