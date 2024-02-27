اتهام زوجة حلمي بكر باختطافه وتعذيبه وهي تعلق

وفي التفاصيل، كشف حلمي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي أن والده يعاني من سوء المعاملة، إذ يتعرض للتعذيب على يد عائلة زوجته الحالية، بعدما أخرجوه من منزله في منطقة المهندسين، ونقلوه إلى منطقة ريفية في محافظة الشرقية.

كما زعم أن المطربة نادية مصطفى تواصلت معه وأخبرته بوجود تسجيلات صوتية تؤكد تعرض والده للتعذيب على يد عائلة زوجته الحالية.

من جهتها، نفت السيدة سماح جميع الاتهامات ضدها، مُشيرةً إلى أن حلمي بكر يتواجد هو وابنته برفقتها في المنزل، كما أن إخوته زاروه في محافظة الشرقية من أجل إعادته إلى القاهرة، إلَّا أنه رفض الذهاب معهم.