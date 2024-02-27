أصيل هميم تثير الجدل في احدث ظهور لها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور والمقاطع، وقد ظهرت فيها هميم بشكل مختلف وبتغيير كبير في منطقة الذقن وفي حجم شفتيها، وهو ما دفع البعض إلى انتقادها بشكل لاذع والسخرية من شكلها، لافتين إلى أنها بالغت في عمليات التجميل وحقن البوتوكس.
ولم تردّ أصيل على أي انتقادات، بل اكتفت بنشر مجموعة صور جديدة من أحدث حفلاتها، والتي بدت فيها بشكلها الطبيعي المعتاد.
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A post shared by @lebanese_society_
A post shared by @lebanese_society_
فاجأ هشام حلمي نجل الموسيقار المصري حلمي بكر الجمهور بادعاءاته الصادمة، حول إقدام زوجة والده سماح عبد الرحمن القرشي باختطاف والده وتعذيبه، رغم تدهور حالته الصحية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة السورية أصالة وهي تتلو آيات قرآنية لتحصن صوتها، وذلك قبل الصعود إلى المسرح، خلال حفل صناع الأمل في موسمه الرابع، والذي أقيم مساء الأحد الماضي في دبي.
لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني القدير فادي ابراهيم يتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكل صدمة كبيرة لدى جمهور الراحل.