أصيل هميم تثير الجدل في احدث ظهور لها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور والمقاطع، وقد ظهرت فيها هميم بشكل مختلف وبتغيير كبير في منطقة الذقن وفي حجم شفتيها، وهو ما دفع البعض إلى انتقادها بشكل لاذع والسخرية من شكلها، لافتين إلى أنها بالغت في عمليات التجميل وحقن البوتوكس.

ولم تردّ أصيل على أي انتقادات، بل اكتفت بنشر مجموعة صور جديدة من أحدث حفلاتها، والتي بدت فيها بشكلها الطبيعي المعتاد.