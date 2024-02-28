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صورة لـ فادي ابراهيم من المستشفى قبل وفاته .. بدا متعبا جدا والجمهور: خسارة كبيرة
صورة لـ فادي ابراهيم من المستشفى قبل وفاته .. بدا متعبا جدا والجمهور: خسارة كبيرة
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صورة لـ فادي ابراهيم من المستشفى قبل وفاته .. بدا متعبا جدا والجمهور: خسارة كبيرة

فن

2024-02-28 | 05:04
صورة لـ فادي ابراهيم من المستشفى قبل وفاته .. بدا متعبا جدا والجمهور: خسارة كبيرة
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Aljadeed
صورة لـ فادي ابراهيم من المستشفى قبل وفاته .. بدا متعبا جدا والجمهور: خسارة كبيرة

شارك الممثل اللبناني يوسف الخال، صورة تجمعه بالممثل الراحل فادي ابراهيم، من المستشفى، ظهر فيها فادي قبل أيّام من وفاته، ولاحظ الجمهور انه بدا متعبا جدا.

ونعى يوسف الخال ابراهيم بكلمات مُؤثّرة، من خلال تعليقه على الصورة اذ كتب: "أخي الكبير، صديق العائلة، منذ ان كنت في سن الـ15 من عمري و أنا أنظر إليه، في بيتنا، في سهراتنا، بالتزامن مع مسلسل العاصفة، أنا كبرت و هو كبر و ظللت انظر اليه،كان هو العاصفة و كان هو المثال،اليوم رحل."

وتابع يوسف: "لم يكن يدري أن يوم عيد ميلاده سيكون يوم رحيله.أحبك و الله يرحم روحك".

وفور نشر الصورة، انهالت التعليقات عليها من قبل الجمهور، الذين دعوا للراحل فادي ابراهيم بالرحمة والمغفرة، وأكدوا انه خسارة كبيرة للبنان و للفن، مشيرين الى انه بدا متعبا جدا بعدما انهكه المرض.

وعلق الممثل السوري مكسيم خليل على الصورة قائلا: "العمر الك .. خسارة كبيرة ..السلام لروحه المبتسمة دائماً .."

كما تركت الممثلة السورية سوزان نجم الدين تعليقا جاء فيه: "الله يرحمه، العمر الك".

وجاء في تعليق آخر: "أووووف ما أصعبها!!شو هالصدفة؟!بيوم عيد ميلادو انتهى عمرو ع الأرض وبلش عمرو فوق بالسما عند ربنا!.ألله يرحمو كان ممثل عظيم وقدير وفخر الشاشة اللبنانية والعربية بالدراما ع التلفزيون والمسرح.المسيح قام حقا قام.وداعا يا حبيب قلبنا إلى مثواك الأخير".

 

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