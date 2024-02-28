صورة لـ فادي ابراهيم من المستشفى قبل وفاته .. بدا متعبا جدا والجمهور: خسارة كبيرة

ونعى يوسف الخال ابراهيم بكلمات مُؤثّرة، من خلال تعليقه على الصورة اذ كتب: "أخي الكبير، صديق العائلة، منذ ان كنت في سن الـ15 من عمري و أنا أنظر إليه، في بيتنا، في سهراتنا، بالتزامن مع مسلسل العاصفة، أنا كبرت و هو كبر و ظللت انظر اليه،كان هو العاصفة و كان هو المثال،اليوم رحل."

وتابع يوسف: "لم يكن يدري أن يوم عيد ميلاده سيكون يوم رحيله.أحبك و الله يرحم روحك".

وفور نشر الصورة، انهالت التعليقات عليها من قبل الجمهور، الذين دعوا للراحل فادي ابراهيم بالرحمة والمغفرة، وأكدوا انه خسارة كبيرة للبنان و للفن، مشيرين الى انه بدا متعبا جدا بعدما انهكه المرض.

وعلق الممثل السوري مكسيم خليل على الصورة قائلا: "العمر الك .. خسارة كبيرة ..السلام لروحه المبتسمة دائماً .."

كما تركت الممثلة السورية سوزان نجم الدين تعليقا جاء فيه: "الله يرحمه، العمر الك".

وجاء في تعليق آخر: "أووووف ما أصعبها!!شو هالصدفة؟!بيوم عيد ميلادو انتهى عمرو ع الأرض وبلش عمرو فوق بالسما عند ربنا!.ألله يرحمو كان ممثل عظيم وقدير وفخر الشاشة اللبنانية والعربية بالدراما ع التلفزيون والمسرح.المسيح قام حقا قام.وداعا يا حبيب قلبنا إلى مثواك الأخير".