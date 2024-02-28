أحمد سعد بتصريح مفاجئ: أحب يوم وفاتي وجهزت أغنية رثاء لنفسي

وفي الحلقة، كشف احمد سعد أنه لجأ إلى طبيب نفسي بسبب معاناته من مشكلة "حب الظهور" خلال مسيرته الفنية، إذ كان يحاول دائماً استعراض نفسه لجذب انتباه من حوله، كما كان يرفض الاستماع للآخرين، وكان كل ما يهمه هو جعل نفسه محور الاهتمام والإعجاب.هذا ولفت سعد إلى أنه يعتبر مشكلة "حب الظهور" بمثابة "مأساة" بالنسبة إليه، إذ إن محاولته جذب انتباه الآخرين كطفل صغير، جعلته يصارع من الداخل لتقديم أقصى ما لديه والبقاء في المقدمة.