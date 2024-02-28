فيديو مؤثر لـ جورج وسوف برفقة طفل مريض.. اليكم ما فعله

كريس عم بيقاوم مرض الحثل العضلي الدوشيني بقوة وأمل كبير، لكن تكاليف العلاج بتطلب مساعدتنا كلنا 🙏🏻



Chris has been diagnosed with Duchenne Muscular Dystrophy and the treatment for this disease costs 3 million dollars.



We all can support by donating through:



GoFundMe:… pic.twitter.com/tBWWyPqvF9 — Georges Wassouf (@wassouf) February 27, 2024

وقد ارفق جورج وسوف الفيديو بتعليق كشف فيه ان الطفل "كريس" يقاوم مرض الحثل العضلي الدوشيني، الا ان القوة والأمل طاغيتين في حالته رغم المرض، لافتا الى ان تكاليف العلاج تطلب مساعدة الجميع.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، فانهالت التعليقات التي اثنت على خطوة جورج وسوف هذه بالسعي لمساعدة الطفل كريس للشفاء من مرضه، اذ كتبت احدى المتابعات: "طول عمرك كبير وقلبك كبير أبو وديع .. ربنا يشافي كريس البطل ويخليه لأهله ويفرحوا فيه"، كما علق متابع آخر: "كيف ما نحبك يا سلطان القلوب، يا مدرسة الأخلاق وسلطان الإنسانية، يا جميل القلب الله يساعدك على فعل الخير ويشفي الطفل كريس ويحفظ كل أطفال العالم والله يرزقك الصحة ويديم عليك النعم يا أبو وديع".