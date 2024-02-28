نسرين طافش توثق لحظة عودتها الى رياضتها المفضلة وهكذا علقت

وفي التفاصيل، شاركت نسرين مع متابعيها على حسابها عبر إنستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تلعب التنس بعد انقطاع عامين، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون.وقد ارفقت نسرين الفيديو بتعليق قالت فيه: "رجعت بعد انقطاع سنتين عن الرياضة المفضلة لدي التنس إللي بلشت ألعبها من 2010، في البداية حبيتها لأنني كنت أُحب لباس التنس، بس بعدين تعلّقت بمتعة هذه الرياضة الرائعة وعرفت فوائدها".وتابعت: "طبعا جربت بنت عمها السكواش، وحسيتها شوي أعنف من رياضة التنس إللي بتعلم التركيز في الهدف، وسرعة البديهة، و بتخليني أنسى أي مشكلة خارج الملعب، وبتشغّل كل عضلات الجسم، وبتعمل كارديو رائعًا، وإحساسًا أروع بعد كل لعبة".