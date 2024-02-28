نسرين طافش توثق لحظة عودتها الى رياضتها المفضلة وهكذا علقت

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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
هاجمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي برنامج ترفيهي سعودي بعدما نشر خبراً عنها، قالت انه غير صحيح يشير إلى أنها أزالت الحجب عن متابع لحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قدم لها هدية، عبارة عن حقيبة باهظة الثمن.
كشف الفنان المصري الكوميدي بيومي فؤاد، عن جوانب من مسيرته الفنية ورؤيته لعالم الفن والتمثيل.
كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، أن سرَّ رشاقتها يعود لاتباعها نظام "الصيام المتقطع"، الذي ساعدها على التحكم بشغفها بالطعام والحفاظ على رشاقتها.