نوال الزغبي تفقد اعصابها بسبب ما حصل معها بعد ازالتها الـ "بلوك" لأحد المتابعين بسبب هدية فاخرة

وفي التفاصيل، أعادت نوال نشر مقطع فيديو للبرنامج الذي يحمل اسم "وش صاير"، عبر حسابها على منصة إكس، معلقة: "كوسيلة إعلامية محترمة بتوقع منكم الحد الأدنى من الموضوعية واحترام المادة التي يتم تقديمها، لا كان في بلوك ولا غير بلوك وكل ما ورد بهذا الفيديو غير دقيق!".

وكان البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي وصانع المحتوى عبدالمحسن اللافي، وتشاركه الفنانة السعودية نيرمين محسن، عرض صورة لنوال الزغبي من مقطع فيديو، وهي تعانق شخصاً قدم لها حقيبة تحمل علامة تجارية شهيرة، من أجل رفع الحظر عنه وعودة المتابعة مجدداً.