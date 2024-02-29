شيرين عبد الوهاب تحسم حقيقة عودتها لـ حسام حبيب وتصدر بيان شديد اللهجة

وفي التفاصيل، أكدت شيرين في بيان صحافي مساء الأربعاء، بأن كل الشائعات التي انتشرت عن عودتها لطليقها لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنها تربطها به علاقة زمالة فنية فقط، وتكن له كل الاحترام والتقدير، ولا توجد أي نية للعودة إليه مرة أخرى.

وحذرت شيرين من خلال مكتبها القانوني الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، من عدم احترام حرمة الحياة الخاصة بها، ومن الزج باسمها أو أي اسم من أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

ولفتت إلى أنها كلفت المحامي الخاص بها، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحافيين، بعد نشر أخبار مغلوطة عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض تحقيق شهرة وإثارة الجدل حولها وأسرتها.

وبينت أنه تم تحرير محضر ضد الصحافي، وذلك في الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات.