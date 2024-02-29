بالفيديو- أمل حجازي تخلع الحجاب وتظهر وهي تغني

وكانت قد انتشرت أخبار خلال الفترة الماضية حول خلع الفنانة أمل حجازي الحجاب وهو ما نفته الفنانة الاخيرة بمنشور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام كتبت فيه: "لا يمر يوماً لا أشكر به ربي على نعمة الهداية هذا توضيح لكل المواقع وكل من قال اني خلعت الحجاب".
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A post shared by Abdoul Aous (@qadi.almashahir)
وصل جثمانيّ كل من الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم ووالدته بعد أن توفيت أمس، بعد يومين فقط من وفاته ، وذلك استعدادا لأداء الجناز عليهما ودفنهما بمقابر العائلة في لبنان.
نعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم والدة الراحل فادي إبراهيم عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.
علق الموسيقار المصري حلمي بكر على أخبار اختطافه وتعذيبه على يد زوجته سماح القرشي، حيث وصفها بأنها "تطاول وقلة أدب".