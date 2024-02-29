بالفيديو- أمل حجازي تخلع الحجاب وتظهر وهي تغني

وكانت قد انتشرت أخبار خلال الفترة الماضية حول خلع الفنانة أمل حجازي الحجاب وهو ما نفته الفنانة الاخيرة بمنشور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام كتبت فيه: "لا يمر يوماً لا أشكر به ربي على نعمة الهداية هذا توضيح لكل المواقع وكل من قال اني خلعت الحجاب".

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A post shared by Abdoul Aous (@qadi.almashahir)



