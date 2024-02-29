وسام صليبا في حوار مؤثر.. اعتذر من فادي ابراهيم بعد وفاته وتحدث عن مرضه: صدمة ونعمة

حل الفنان اللبناني غسام صليبا ضيفا على هذه الحلقة من "بودكاست عالجديد" مع الاعلامية زينب حمود.

استذكر وسام خلال الحلقة الفنان الراحل فادي ابراهيم وتحدث عن طفولته التي لم تكن عادية، اذ والده الفنان غسام صليبا.

كما تحدث وسام عن بداياته الفنية، مشيرا الى ان النجاح بالفن هذه الايام بات "مسيسا".

وروى تفاصيل تلقيه خبر اصابته بمرض التصلب اللويحي المزمن، وعدم زواجه حتى الآن، كما تحدث عن الادمان واعترف "جربت كتير اشيا وشبعت من البنات!". تحدث وساك ايضا عن تجربته في الاعمال العربية المشتركة وعلاقته ببعض الفنانات مثل ستيفاني صليبا و نادين نسيب نجيم و سلافة معمار وديمة قندلفت والفنانين مثل يزن السيد و قصي خولي و طلال ماريدني و قيس الشيخ نجيب.