بالفيديو – مرام علي تقبل حذاء قيس الشيخ نجيب و تعتذر منه!

وفي التفاصيل، عُرضت أمس الخميس الحلقة من مسلسل "الخائن"، حيث تخرج تيا التي لعبت دورها الممثلة السورية مرام علي من مستشفى التأهيل وتصر على رؤية أسيل أي الممثلة سلافة معمار ويجري حديثا مؤثرا بينهما لتعتذر منها كونها هي من أنقذت حياتها.
وفي الحلقة تتنازل تيا عن القضية ضد سيف الذي لعب دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الذي يخرج من السجن ويفاجئ كل من قاطعه بفترة الحبس، ويبقى وحدا.
View this post on Instagram
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)
توفي الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض نقل على إثره إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.
انهار الفنان الفلسطيني محمد عساف ، اثناء حديثه عن الوضع في غزة، وتفاصيل نزوح أسرته وإصابة أخوته في الحرب .
نشرت البلوغر الكويتية فرح الهادي مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسباب تجعلها تقبل زولج عقيل الرئيسي من امرأة أخرى، إلا أن رد فعل الأخير جعلها تغضب لتضربه على الهواء.