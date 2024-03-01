بالفيديو – مرام علي تقبل حذاء قيس الشيخ نجيب و تعتذر منه!

وفي التفاصيل، عُرضت أمس الخميس الحلقة من مسلسل "الخائن"، حيث تخرج تيا التي لعبت دورها الممثلة السورية مرام علي من مستشفى التأهيل وتصر على رؤية أسيل أي الممثلة سلافة معمار ويجري حديثا مؤثرا بينهما لتعتذر منها كونها هي من أنقذت حياتها.



وفي الحلقة تتنازل تيا عن القضية ضد سيف الذي لعب دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الذي يخرج من السجن ويفاجئ كل من قاطعه بفترة الحبس، ويبقى وحدا.