زينة مكي تستعرض لياقتها البدنية العالية : قوتي و قلقي

ونشرت زينة مقطع فيديو، على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها وهي تقوم بالحركات لياقة بدنية وتوازن دقيقة، وكتبت في تعيلق: "تمارين الجسم الكاملة .. أنا، ولوحي، وسلاسلي".
واضافت: "تحدي توازني، تنسيقي، قابليتي الحركة، قوتي، قدرتي على التحمل، وكذلك قلقي".
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A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)
A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)
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