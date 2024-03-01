زينة مكي تستعرض لياقتها البدنية العالية : قوتي و قلقي

ونشرت زينة مقطع فيديو، على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها وهي تقوم بالحركات لياقة بدنية وتوازن دقيقة، وكتبت في تعيلق: "تمارين الجسم الكاملة .. أنا، ولوحي، وسلاسلي".

واضافت: "تحدي توازني، تنسيقي، قابليتي الحركة، قوتي، قدرتي على التحمل، وكذلك قلقي".