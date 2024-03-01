بالفيديو- مايا دياب ترقص "الدبكة" مع معجب على المسرح

وفي التفاصيل، أحيت مايا حفلا غنائيا في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت صور وفيديوهات على حسابها الرسمي عبر انستغرام ، وكان اللافت انتشار مقطع فيديو من الحفل يوثق رقص مايا "الدبكة" مع أحد معجبيها على المسرح .
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