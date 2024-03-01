الشامي في اقوى هجوم على شيخ اتهمه بالكفر: حتقعد معي بـ جهنم .. فشرت رد على واحد متلك

وفي التفاصيل، اعاد الشامي نشر مقطع صوتي للشيخ يقول فيه ان الشامي وعدد من الفنانين يحملون في اغنياتهم كفرا واضحا بالله وقال: "يشبه محبوبته ان خصرها كجبل الاعراف في الجنة".

وحاول الشامي تصحيح معلومات الشيخ مشيرا الى ان جبل الاعراف ليس مثبتا انه في الجنة.

وتابع الشامي معترضا على تكفيره من كبر الشيخ، قائلا ان من "كفّر مسلم فقد كفر".

وتابع الشامي في تعليقه الساخر، ان رده هذا ليس قيمة منه للشيوخ الذين يكفرونه، بل بسبب والدته التي اتصلت وعبرت عن انزعاجها من الكلام الذي وجهه الشيوخ له.

ولم يكتف الشامي بهدذه الفيديوهات، التي نشرها عبر خاصية القصص القصيرة عبر انستغرام، بل عاد و نشر "ستوري" كتب فيها: "كل ما تشوفو حدا طلع تفلسف بعتولو حسابي، بدفعله اكثر و يحل عني، خير الله كتير".

واضاف: "كان معكن الشامي لإدارة الازمات والهجومات المدفوعة بحبكن حمادات."