فرح الهادي تثير الجدل بتصرفها تجاه زوجها بعد سؤاله عن الزوجة الثانية

وفي التفاصيل، تسبب رد فعل فرح الهادي على عقيل الرئيسي في غضب بعض متابعين، فيما تفاعل آخرون مع المقطع بسخرية وتعليقات طريفة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الثنائي عن الزواج للمرة الثانية.