فرح الهادي تثير الجدل بتصرفها تجاه زوجها بعد سؤاله عن الزوجة الثانية

وفي التفاصيل، تسبب رد فعل فرح الهادي على عقيل الرئيسي في غضب بعض متابعين، فيما تفاعل آخرون مع المقطع بسخرية وتعليقات طريفة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الثنائي عن الزواج للمرة الثانية.
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A post shared by عقيل الرئيسي 👑 (@aqeelstar)
A post shared by عقيل الرئيسي 👑 (@aqeelstar)
توفي الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض نقل على إثره إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.
انهار الفنان الفلسطيني محمد عساف ، اثناء حديثه عن الوضع في غزة، وتفاصيل نزوح أسرته وإصابة أخوته في الحرب .
تصدر الفنان الشامي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي و اثار الجدل خلال الساعات الماضية بعد رده المستهزء على شيخ انتقد غناءه و وصفه بـ "الكافر".