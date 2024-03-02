نجل حلمي بكر يتهم زوجة والده سماح القرشي بتسميمه.. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية في مصر، عبر حسابها على فيسبوك: "لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله.. البقاء لله.. أستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين".

واللافت أن هشام نجل الراحل حلمي بكر خرج عن صمته وكشف في تصريح خاص لـ"لها" عن توكيله المستشار مرتضى منصور في تقديم بلاغ ضد سماح القرشي زوجة والده الراحل يتهمها فيه بقتله.

وقال هشام حلمي بكر: "أنا موكل المستشار مرتضى منصور في تقديم بلاغ ضد زوجة أبي بتهمة القتل وأنا والدي توفي لكن حقه هيرجع".

وأصدر المستشار مرتضى منصور بياناً كشف فيه عن ملابسات وتفاصيل وفاة الموسيقار حلمي بكر مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ ضد سماح القرشي يتهمها فيه بقتل حلمي بكر بعدما أثبتت التحاليل وفاته مسموماً.