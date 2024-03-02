ناصيف زيتون وناجي الاسطا وغيرهما يفاجئون جورج وسوف على المسرح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تواجد الفنانين على المسرح الى جانب جورج وسوف، حيث راحوا يرددون كلمات اغنيته سويا، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، فعلى التصفيق في المكان.وانهالت تعليقات المتابعين الذين اشادوا بخطوة الفنانين تلك تجاه سلطان الطرب جورج وسوف، معبرين عن حبهم الكبير لهم ومتمنيين لـ وسوف دوام الصحة.