ناصيف زيتون وناجي الاسطا وغيرهما يفاجئون جورج وسوف على المسرح

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A post shared by MediaVerse Arabia (@mediaversearabia)
A post shared by MediaVerse Arabia (@mediaversearabia)
تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن التنمر وقالت إنها عاشت أصعب أيام حياتها بسبب التنمر، الذي تعرّضت له، جراء حادث أدى إلى إصابتها في أنفها بعد سقوطها عن حصان، وغيّر من ملامحها وصوتها، معربة عن حزنها الكبير.
تأثرت الفنانة المصرية ناهد السباعي خلال تكريمها في الحفل الختامي لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دورها في فيلم "19 ب".
احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بعيد ميلاد والده الفنان البشير عبدو الـ66، مؤكدا أنه قدّم له من الحب والحكمة ما يكفي لحمايته وصيانته من شوائب الحياة.