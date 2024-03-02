بيان مؤثر من عائلة فادي ابراهيم: رحل ومعه والدته توأم روحه

"هدأ الوجع، لكن القلب ما زال وسيبقى ينبض بروح الأحباء. رحل الفنان الكبير فادي إبراهيم ورحلت معه توأم روحه والدته السيّدة نولا، لكنّهما لن يرحلا من ذاكرتنا أبدَ الدهر".وتابع البيان: "لو كان البكاء يجدي لبكينا دهراً. ولو كان الرثاء يطفئ في قلوبنا الجمر، أو يمنحنا بكاؤهما الصبر لملأنا الكون أناشيد. نعلم أنّ فراق الأحبّة قاسٍ، لكنّ للقدر حساباً آخرَ، ولله مشيئته هو أعلم منّا بها".وأضاف: "باسم عائلة الفنان الراحل فادي إبراهيم وباسم الزملاء في نقابة الممثلين في لبنان وباسم صندوق التعاضد الموحّد للفنّان، نتقدّم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى كلّ من وقف إلى جانبه في محنته، وإلى كلّ من حضر وسأل وتواصل معنا وواسانا أحزاننا ووقف إلى جانبنا في عزائنا بفقدان الزميل النجم فادي إبراهيم ووالدته الفاضلة نولا، إذ ندعو لكم بدوام الصحّة والعافية وطول العمر. نصلّي ونتضرّع للربّ أن يضعهما إلى جواره مع القدّيسين، وأن يكون ذكرهما أبديّاً".