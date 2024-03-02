أول تعليق من دانا جبر على طلاقها

وفي حديث لـ فوشيا، اكدت دانا أن هناك الكثير من الأمور الحياتية المهمة التي تستحق الكلام والاهتمام بشكل أكبر، مضيفة: "الطلاق أمر عادي، ويعتبر مـن سـنن الحياة، وقد يصادف أي زوجين في العالم، وأعتقد أنه لا يحتاج للكثير من الكلام؛ لأنني أصلاً تجاوزته".هذا وشددت دانا على أنها تتطلع إلى الأيام المقبلة من حياتها الاجتماعية والمهنية، قائلة: "لم أتحدث أبداً عـن هـذا الطـلاق، وما نشرته إحدى المنصات كان مُجتَزأ من أحد اللقاءات القديمة ولا أعترف به".الجدير ذكره أن دانا جبر كانت أعلنت خبر انفصالها عن زوجها بتدوينة نشرتها عبر خاصية "الستوري" في إنسـتغرام قبل أيام، كتبت فيها single بمعنى "عزباء"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل إضافية.