هكذا احتفل سعد لمجرد بعيد ميلاد والده

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A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)
A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)
تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن التنمر وقالت إنها عاشت أصعب أيام حياتها بسبب التنمر، الذي تعرّضت له، جراء حادث أدى إلى إصابتها في أنفها بعد سقوطها عن حصان، وغيّر من ملامحها وصوتها، معربة عن حزنها الكبير.
تأثرت الفنانة المصرية ناهد السباعي خلال تكريمها في الحفل الختامي لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دورها في فيلم "19 ب".
قالت الممثلة السورية دانا جبر، إنها لا تحب النقاش والحديث عن حياتها الخاصة، لذا اكتفت بكلمة واحدة فقط عندما أعلنت انفصالها عن زوجها.