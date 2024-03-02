هكذا احتفل سعد لمجرد بعيد ميلاد والده

وفي التفاصيل، نشر سعد لمجرد على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، صورة تجمعه بوالده، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن حبه العميق له، متمنيا أن تبقى اللحظات السعيدة تجمعهما طوال السنوات القادمة، وأن ترافقه الصحة والسعادة بشكل دائم.وكتب: "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي كان ولا يزال مرشدي ودعمي ومصدر إلهامي، يا أبي، حبك وحكمتك صاغتني بطرق لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، ها هو عام آخر من الفرح والضحك ولحظات لا تنسى معا بإذن الله تعالى".