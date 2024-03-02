حورية فرغلي تتحدث عن معاناتها من التنمر: أذاني أكثر من الحادث
تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن التنمر وقالت إنها عاشت أصعب أيام حياتها بسبب التنمر، الذي تعرّضت له، جراء حادث أدى إلى إصابتها في أنفها بعد سقوطها عن حصان، وغيّر من ملامحها وصوتها، معربة عن حزنها الكبير.
وفي التفاصيل، جاء ذلك لدى ظهورها مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم"، وقالت حورية: "التنمر أذاني أكثر من الحادث"
وتابعت أنها تعرضت للتنمر بشكل متكرر، ولكنها تجاوزت ذلك وتعاملت مع الأمر بإيجابية، كما أشارت إلى أن حاسة الشم لديها تحسّنت بعد آخر عملية خضعت لها.