أمل عرفة في ورطة بسبب نسرين طافش.. اليكم ما حصل

تويت طارئ

من المستحيل حط لايك ع أي كلام فيه إساءة لأي زميل او زميلة

الريتويت اللي حدث قبل شوي قطعاً كان عن طريق خطأ تقني

كل المحبة ل سلوى خالد وفيصل اللي نبهوني وانا اصلاً ما كنت عالتيويتر

والدنيا كلا بتعرف محبتي للنجمة #نسرين_طافش — Amal Arafa (@AmalArafaa) March 2, 2024

وفي التفاصيل، أعادت امل عرفة نشر تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، تنتقد اطلالة نسرين طافش الأخيرة خلال حضورها حفل افتتاح احد المطاعم في منطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، الا انها سرعان ما حذفتها بعد وقت فصير.وبعد تعرضها للهجوم، أوضحت امل عرفة ان ما حصل بسبب خطأ تقني، اذ نشرت تغريدة قالت فيها: "تويت طارئ.. من المستحيل حط لايك ع أي كلام فيه إساءة لأي زميل او زميلة.. الريتويت اللي حدث قبل شوي قطعاً كان عن طريق خطأ تقني".وتابعت امل عرفة: "كل المحبة لـ سلوى خالد وفيصل اللي نبهوني وانا اصلاً ما كنت عالتيويتر.. والدنيا كلا بتعرف محبتي للنجمة نسرين طافش".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تغريدة امل عرفة، مؤكدين على حسن نواياها تجاه زميلاتها وزملائها، فكتبت إحداهن: "أملي لا تعتذري ولا شي.. كلنا منعرفك ومنعرف أخلاقك.. نسرين بالذات بتعرف دعمك ألها ومحبتك.. أنتو نجمات وجه سوريا المشرق وبالمناسبه عقبال ما ترجع نشوفكم بعمل سوا عن قريباً كل الحب".