"معركة عنيفة" تؤخر جنازة حلمي بكر

تأخرت جنازة ودفن الموسيقار المصري حلمي بكر، الذي توفي مساء الجمعة، بعد اتساع الخلافات العائلية بين زوجته وعائلته، والتي وصفها المحامي مرتضى منصور بـ"المعركة العنيفة".



وفي التفاصيل، تجددت الخلافات بين زوجة حلمي بكر وعائلته، حتى وصلت إلى حد المشاجرة بعد اصطحاب جثمان الراحل من مستشفى كفر صقر إلى القاهرة، وتم التحفظ على طرفي الخلاف من قبل الشرطة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

هذا وقد وُضع جثمان حلمي بكر في ثلاجة مستشفى السلام في القاهرة، لحين وصول نجله الوحيد هشام حلمي من الخارج.

من جهته، كشف مرتضى منصور، محامي هشام حلمي، عن تفاصيل الأزمة من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله للاسف بعد معركة عنيفة مع زوجة المرحوم الفنان الكبير حلمي بكر امتدت من كفر صقر شرقية حتي مشارف القاهرة، تم إيداع جثمان الفقيد في ثلاجة مستشفى السلام بمدينة السلام".

وأضاف منصور: "رغماً عن أنف هذه السيدة التي اصطحبت معها عددًا من الميكروباصات محملة بالبلطجية الذين اعتدوا على أشقاء وشقيقات المرحوم في الطريق وهي تسرع لدفنه قبل وصول نجله الوحيد".