"معركة عنيفة" تؤخر جنازة حلمي بكر

وفي التفاصيل، تجددت الخلافات بين زوجة حلمي بكر وعائلته، حتى وصلت إلى حد المشاجرة بعد اصطحاب جثمان الراحل من مستشفى كفر صقر إلى القاهرة، وتم التحفظ على طرفي الخلاف من قبل الشرطة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.
هذا وقد وُضع جثمان حلمي بكر في ثلاجة مستشفى السلام في القاهرة، لحين وصول نجله الوحيد هشام حلمي من الخارج.
من جهته، كشف مرتضى منصور، محامي هشام حلمي، عن تفاصيل الأزمة من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك"، قال فيه: "الحمد لله للاسف بعد معركة عنيفة مع زوجة المرحوم الفنان الكبير حلمي بكر امتدت من كفر صقر شرقية حتي مشارف القاهرة، تم إيداع جثمان الفقيد في ثلاجة مستشفى السلام بمدينة السلام".
وأضاف منصور: "رغماً عن أنف هذه السيدة التي اصطحبت معها عددًا من الميكروباصات محملة بالبلطجية الذين اعتدوا على أشقاء وشقيقات المرحوم في الطريق وهي تسرع لدفنه قبل وصول نجله الوحيد".
وأكمل حديثه: في انتظار وصول نجله الاستاذ هشام بكر الذي سيصل مطار القاهرة الدولي عائداً من أمريكا عن طريق فرانكفورت بسبب تأخر وصول طائرته المتجهة من أمريكا إلى مطار فرانكفورت تم نقله إلى الطائرة الثانية التي ستصل إن شاء الله في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.
كما وجه المحامي رسالة لزوجة حلمي بكر، جاء فيها: أوعد السيدة زوجة المرحوم أن في مصر قانونا ولن تفلت من العقاب بعد كل ما ارتكبته في حق هذا الفنان الكبير وخاصة المعركة التي خاضتها أمس مع عائلته والتعدي عليهم بالضرب للهروب بالجثة وهي داخل سيارة الإسعاف حتى تم إيقافها بالقوة من أحد كمائن الشرطة في بلبيس.