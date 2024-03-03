فيديو لـ مرام علي وهي تقبل حذاء قيس الشيخ نجيب يعرضها للهجوم

أثار احد المشاهد في الحلقة الأخيرة لمسلسل الخائن، من بطولة مرام علي وقيس الشيخ نجيب وسلافة معمار، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ظهرت "تيا" التي تجسد شخصيتها الممثلة السورية مرام علي، وهي تقبل حذاء "سيف" الذي يلعب دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.

