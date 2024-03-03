فيديو لـ مرام علي وهي تقبل حذاء قيس الشيخ نجيب يعرضها للهجوم
أثار احد المشاهد في الحلقة الأخيرة لمسلسل الخائن، من بطولة مرام علي وقيس الشيخ نجيب وسلافة معمار، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ظهرت "تيا" التي تجسد شخصيتها الممثلة السورية مرام علي، وهي تقبل حذاء "سيف" الذي يلعب دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.
وانقسمت الآراء حول المشهد، حيث اعتبره البعض مبالغًا فيه، بينما اعتبره آخرون ضروريًا لسياق الأحداث. فكتب احدهن قائلاً: " بتستاهل اخدتو من بيتو ومرتو وابنو".
وأضافت أخرى: " قليل ع كل وحده تخرب بيت كله استقرار والي بخوف انو الناس مع تيا"
وعبرت "تيا" عن حبها لـ "سيف" ورغبتها في بقائه معها، لدرجة أنها قبلت حذائه كنوع من التوسل.