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انغام و محمد رمضان محاصران في الشارع .. ما القصة؟
انغام و محمد رمضان محاصران في الشارع .. ما القصة؟
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انغام و محمد رمضان محاصران في الشارع .. ما القصة؟

فن

2024-03-04 | 05:07
انغام و محمد رمضان محاصران في الشارع .. ما القصة؟
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Aljadeed
انغام و محمد رمضان محاصران في الشارع .. ما القصة؟

احاط الجمهور بشكل كبير الفنانان المصريان انغام و محمد رمضان وحاولوا التقاط بعض الصور معهما، وذلك خلال تصوير حملة إعلانية يشاركان فيها معا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ محمد رمضان إلى جانب أنغام ومديرة أعمالها راندا رياض، الذي أوصلهما إلى مكان التصوير.

وتفاعل الجمعور مع اليديو بكثاقة شيرين الى حبهم لـ انغام و محمد رمضان و مبديين حماسهم لإصدار الاعلان.

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