انغام و محمد رمضان محاصران في الشارع .. ما القصة؟

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ محمد رمضان إلى جانب أنغام ومديرة أعمالها راندا رياض، الذي أوصلهما إلى مكان التصوير.
وتفاعل الجمعور مع اليديو بكثاقة شيرين الى حبهم لـ انغام و محمد رمضان و مبديين حماسهم لإصدار الاعلان.
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