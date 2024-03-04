انغام و محمد رمضان محاصران في الشارع .. ما القصة؟

خرجت سماح القرشي، زوجة الموسيقار المصري الراحل حلمي بكر، الذي وافته المنية مساء الجمعة الماضي، عن صمتها لاول مرة بعد اتهامها بتعذيب زوجها، واصفة الأشهر الأخيرة من حياته كانت "صعبة جداً"، الامر الذي دفع صديقته ليلى الشبح الى الرد سريعا.