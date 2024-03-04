ابن حلمي بكر يرد على انباء خلافه مع والده قبل وفاته

وفي حديث لـ"فوشيا" قال هشام أنه تلقى نبأ وفاة والده أثناء توجهه إلى المطار، معربًا عن أمله في أن يكون والده راضيًا عن الطريقة التي تم فيها تنظيم كل شيء، بما في ذلك التصاريح والدفن والجنازة.

وبخصوص الشائعات حول وجود خلافات بينه وبين والده، نفى هشام هذه الادعاءات، مؤكدًا أنها لم تظهر إلا الآن، وأن والده كان يتحدث عنه بإيجابية في لقاءاته السابقة.

وأكد هشام أنه لن يتخلّى عن دوره في دعم شقيقته الصغرى ريهام، وكشف عن محاولاته للتخفيف عنها خلال مراسم الجنازة، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على الدعاء لوالده بأن يأكل في الجنة الطعام الذي يحبه، مشيرًا إلى اهتمام والده بأنواع معينة من الطعام.

وختم هشام حديثه بالتأكيد على أن علاقته بوالده كانت قائمة على التفاهم، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون والده راضيًا عنه في الوقت الحالي.