زوج ميريام فارس يحرجها في اول ظهر علني له! سخر منها امام الجميع وردة فعلها مضحكة

ونشرت ميريام مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو التي جمعتها في منشور ارفقته بتعليق قالت فيه: "المنزل هو المكان الذي يكمن فيه القلب".

وتضمن أحد المنشورات فيديو لزوجها داني وهو يقوم بطلاء أظافرها باللونين الأزرق والوردي.

وقال داني في الفيديو وسط ضحك زوجته: "روقي شوي، فاضية منا هي.. هيدا أصلًا هو مش مزبوط، ظفرك إيه ليكي في شي غلط."

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مبديين اعجابهم بطرافة داني، خاصة و انها المرة الاولى التي يظهر فيها هذا الحانب من شخصيته، في حين انتقد البعض الآخر حديثها، اذ جاء في احد التعليقات: "منو ماخده .. خبريني ياعمي منو ماخده".

وجاء في تعليق اخر: " اللي استحو ماتو".