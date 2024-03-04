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زوج ميريام فارس يحرجها في اول ظهر علني له! سخر منها امام الجميع وردة فعلها مضحكة
زوج ميريام فارس يحرجها في اول ظهر علني له! سخر منها امام الجميع وردة فعلها مضحكة
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زوج ميريام فارس يحرجها في اول ظهر علني له! سخر منها امام الجميع وردة فعلها مضحكة

فن

2024-03-04 | 08:04
زوج ميريام فارس يحرجها في اول ظهر علني له! سخر منها امام الجميع وردة فعلها مضحكة
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Aljadeed
زوج ميريام فارس يحرجها في اول ظهر علني له! سخر منها امام الجميع وردة فعلها مضحكة

فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بمقطع فيديو ظهر فيه زوجها رجل الاعمال اللبناني داني متري، مسلطة الضوء على الجزء الطريف من شخصيته.

ونشرت ميريام مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو التي جمعتها في منشور ارفقته بتعليق قالت فيه: "المنزل هو المكان الذي يكمن فيه القلب".

وتضمن أحد المنشورات فيديو لزوجها داني وهو يقوم بطلاء أظافرها باللونين الأزرق والوردي.

وقال داني في الفيديو وسط ضحك زوجته: "روقي شوي، فاضية منا هي.. هيدا أصلًا هو مش مزبوط، ظفرك إيه ليكي في شي غلط."

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، مبديين اعجابهم بطرافة داني، خاصة و انها المرة الاولى التي يظهر فيها هذا الحانب من شخصيته، في حين انتقد البعض الآخر حديثها، اذ جاء في احد التعليقات: "منو ماخده .. خبريني ياعمي منو ماخده".

وجاء في تعليق اخر: " اللي استحو ماتو".

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