زوجة حلمي بكر تخرج عن صمتها بعد اتهامها بضربها له وصديقته تفضحها: أطفأت سيجارة ببطنه!

وفي التفاصيل قالت سماح ، في حديث مع "فوشيا"، خلال عزاء زوجها: " لا يجرؤ أي شخص في مصر والوطن العربي على الإساءة إليه.. آخر كلام قاله في التلفزيون، هناك جمهور يحبني بأدب وفي جمهور يا عيني عليه يحبني بقلة أدب."

من جهتها، سارعت المنتجة ليلى الشبح، صديقة الراحل، الى الرد، متوعدة بكشف اللغز الذي رافق أيام حلمي بكر الأخيرة، وقالت الشبح لـ"فوشيا" ايضا: هناك لغز مختفٍ عن الناس كلها سوف يتم الكشف عنه بعد انتهاء العزاء.

وفيما يتعلق بتعرضه معاملة سيئة من قبل زوجته سماح القرشي، قالت ليلى: "رأيت بعيني، ومن يقول غير ذلك كذّاب.. أتت إليه بـ"بلطجية"، وهي بنفسها أطفأت سيجارة ببطنه.