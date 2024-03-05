مي حريري تستنجد بـ تركي آل الشيخ بعد احتراق منزلها في لندن.. ما قالته مؤثر

وفي التفاصيل، لجأت مي إلى طلب المساعدة من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بعد احتراق منزلها في العاصمة البريطانية، لندن.وكتبت مي حريري على حسابها عبر منصة "إكس": "تركي آل الشيخ، لقد اتخذت الحياة منعطفًا غير متوقع ومؤسفًا للغاية، هذا منزلي في لندن، وقد تحولت ممتلكاتي إلى رماد، ولم تعد ابنتي كما كانت، ولن يكون بلدي أبدًا بديلاً لكلينا".وأضافت مي بكلمات مؤثرة: "عزيزي تركي، أنا في أسوأ وضع ممكن، أنا أم عزباء وعاطلة عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، لجأت إليك لأنني أعرف قدرتك على مساعدتي بأي طريقة ممكنة فيما يتعلق بحياتي المهنية، فقط من أجل الوقوف على قدمي مرة أخرى وإعطاء ابنتي الجميلة ما تستحقه لفترة طويلة.وتابعت الفنانة مي حريري قائلة: " لقد وضعت كبريائي جانبًا وابتلعت غروري؛ لأن لدي ابنة أريد الأفضل لها في هذا العالم. رؤيتها بهذه الطريقة قد كسرتني.. أتمنى أن تفهمني كما يفهمني كل من يعرفني".