فنانة مصرية شهيرة تعلن اصابتها بهذا المرض.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، نشرت داليا مقطع فيديو على حسابها عبر اتستغرام، تحدثت خلاله عن تفاصيل إصابتها بمرض السكري، قائلة إنها ظهرت في صورة سابقة رفقة شقيقتها لتنهال عليها التساؤلات عن طبيعة الجهاز الذي تضعه في ذراعها اليمنى.
وتابعت أنه عندما علمت العديد من النساء أنه جهاز خاص بمرض السكري، تلقت الدعم والمساندة منهن، وشجعنها على ارتدائه من دون خجل، ووجهن الشكر لها لأن ظهورها بهذا الجهاز شجّع أولادهن على وضعه من دون خجل.
كما أرفقت الفنانة تعليقا على مقطع الفيديو قالت فيه: "أنا عندي سكر مش مكسوفة خالص، يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيء أخطر وأكبر والحمد الله على كل شيء، فخورة بنفسي مهما كنت".
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A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac)
A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac)
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في المكسيك، التقت من خلاله جمهورها الذي كان بانتظار إقامة هذا الحفل منذ زمن، ليشارك نجمته المفضلة اجمل الأوقات ويستمتع بالرقص على انغام اغنياتها الحماسية والأجواء الرائعة التي تخلقها نانسي في جميع حفلاتها.
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلا غنائيا ضخما في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، التقى من خلاله جمهوره الذي امضى اجمل الأوقات مع فنانه المفضل.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية مي حريري الترند على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لمأزق سبب تدمير منزلها في لندن.