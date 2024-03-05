فنانة مصرية شهيرة تعلن اصابتها بهذا المرض.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، نشرت داليا مقطع فيديو على حسابها عبر اتستغرام، تحدثت خلاله عن تفاصيل إصابتها بمرض السكري، قائلة إنها ظهرت في صورة سابقة رفقة شقيقتها لتنهال عليها التساؤلات عن طبيعة الجهاز الذي تضعه في ذراعها اليمنى.

وتابعت أنه عندما علمت العديد من النساء أنه جهاز خاص بمرض السكري، تلقت الدعم والمساندة منهن، وشجعنها على ارتدائه من دون خجل، ووجهن الشكر لها لأن ظهورها بهذا الجهاز شجّع أولادهن على وضعه من دون خجل.