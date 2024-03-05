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فنانة مصرية شهيرة تعلن اصابتها بهذا المرض.. اليكم التفاصيل
فنانة مصرية شهيرة تعلن اصابتها بهذا المرض.. اليكم التفاصيل
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فنانة مصرية شهيرة تعلن اصابتها بهذا المرض.. اليكم التفاصيل

فن

2024-03-05 | 05:16
فنانة مصرية شهيرة تعلن اصابتها بهذا المرض.. اليكم التفاصيل
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Aljadeed
فنانة مصرية شهيرة تعلن اصابتها بهذا المرض.. اليكم التفاصيل

كشفت الفنان المصرية داليا مصطفى اصابتها بمرض السكري​من النوع الأول، مشيرة إلى أنها لا تخجل من الحديث عن هذا الأمر لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت داليا مقطع فيديو على حسابها عبر اتستغرام، تحدثت خلاله عن تفاصيل إصابتها بمرض السكري، قائلة إنها ظهرت في صورة سابقة رفقة شقيقتها لتنهال عليها التساؤلات عن طبيعة الجهاز الذي تضعه في ذراعها اليمنى.

وتابعت أنه عندما علمت العديد من النساء أنه جهاز خاص بمرض السكري، تلقت الدعم والمساندة منهن، وشجعنها على ارتدائه من دون خجل، ووجهن الشكر لها لأن ظهورها بهذا الجهاز شجّع أولادهن على وضعه من دون خجل.

كما أرفقت الفنانة تعليقا على مقطع الفيديو قالت فيه: "أنا عندي سكر مش مكسوفة خالص، يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيء أخطر وأكبر والحمد الله على كل شيء، فخورة بنفسي مهما كنت".

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