وائل كفوري وناجي الاسطا يغنيان لـ زحلة في بونتا كانا

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في المكسيك، التقت من خلاله جمهورها الذي كان بانتظار إقامة هذا الحفل منذ زمن، ليشارك نجمته المفضلة اجمل الأوقات ويستمتع بالرقص على انغام اغنياتها الحماسية والأجواء الرائعة التي تخلقها نانسي في جميع حفلاتها.

