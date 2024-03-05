وائل كفوري وناجي الاسطا يغنيان لـ زحلة في بونتا كانا

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A post shared by MediaVerse Arabia (@mediaversearabia)
A post shared by MediaVerse Arabia (@mediaversearabia)
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا مميزا في المكسيك، التقت من خلاله جمهورها الذي كان بانتظار إقامة هذا الحفل منذ زمن، ليشارك نجمته المفضلة اجمل الأوقات ويستمتع بالرقص على انغام اغنياتها الحماسية والأجواء الرائعة التي تخلقها نانسي في جميع حفلاتها.
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