طفل يقتحم مسرح نانسي عجرم وهي تعلق: لازم يكون نايم هلق

وقدمت نانسي عجرم في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل واسع وراح يردد كلماتها التي حفظها عن ظهر قلب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو، توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، حيث كان لافتا مقطع فيديو يظهر نانسي عجرم وهي تحمل طفلا رضيعا على المسرح، لتلتقط والدته لهما صورة سويا، الا ان نانسي عجرم فاجأت والدة الطفل بتعليق طريف قالت فيه: "حرام لازم يكون نايم هلق".