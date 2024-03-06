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مي حريري بأقوى رد على انتقادات استنجادها بالمستشار تركي آل الشيخ بعد احـتراق منزلها
مي حريري بأقوى رد على انتقادات استنجادها بالمستشار تركي آل الشيخ بعد احـتراق منزلها
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مي حريري بأقوى رد على انتقادات استنجادها بالمستشار تركي آل الشيخ بعد احـتراق منزلها

فن

2024-03-06 | 05:38
مي حريري بأقوى رد على انتقادات استنجادها بالمستشار تركي آل الشيخ بعد احـتراق منزلها
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Aljadeed
مي حريري بأقوى رد على انتقادات استنجادها بالمستشار تركي آل الشيخ بعد احـتراق منزلها

ردت الفنانة اللبنانية مي حريري على الهجوم الذي تعرضت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد طلب المساعدة من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عقب احتراق منزلها في العاصمة البريطانية لندن.

وفي التفاصيل، قالت مي حريري لـ"فوشيا"، إن آل الشيخ يتمتع بالكثير من الصفات الحميدة التي تمنعه من أن يخيّب آمال امرأة استنجدت به لإنقاذ حياتها المهنية وتأمين مصدر رزق تعتاش منه مع ابنتها.

وأوضحت مي أن ما كتبته كان بمثابة سيرة ذاتية استخدمتها لطلب فرصة عمل جديدة، وعلّقت: "أبو ناصر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدتي، وأشعر أن هناك من يحسدني على المبادرة التي قمت بها، والأشخاص الذين انتقدوا تصرفي حقودين".

 وتابعت: "لولا النشاطات الفنية التي ينظمها تركي آل الشيخ في المملكة العربية السعودية لجاع عدد كبير من الفنانين".

وفي نفس السياق، كشفت مي حريري أنها لا تزال متواجدة في لندن؛ إذ جرى نقلها برفقة ابنتها، التي تعرّضت لإصابات طفيفة خلال الحريق إلى أحد الفنادق حتى الانتهاء من التحقيق، وإيجاد مسكن خاص لهما".

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