ريما فقيه تستقبل مولودها الرابع.. تعرفوا على اسمه

وفي التفاصيل، نشرت ريما صورة على حسابها عبر انستغرام أعلنت فيه الخبر السارّ، حيث كشفت عن اسم مولودها "جيكوب" أي "يعقوب".
وعلّقت ريما على الصورة بالقول : "الحمد لله الذي نعم علي وعلى جسدي الصحة لتنفيذ حلمنا بإنجاب 4 أطفال".
وتابعت: "من كتر ما بحبك يا جوزي، ما كان فيني اتركك لوحدك".
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A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)
A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)
بعد أشهر من التحقيقات في أروقة المحاكم، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الممثلة المصرية علا غانم من تهمة الاعتداء على طليقها بالسبّ والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد احتدام المشاكل بين هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، وأرملته سماح القرشي، كشف الأول عن تفاصيل الجلسة التي جمعتهما معاً.
نشر الممثل المصري محمد هنيدي، على حسابه عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو وجّه من خلاله رسالة إلى جمهوره، حيث سخر فيها من العطل الفني الذي طرأ على "فيسبوك" و"إنستغرام".