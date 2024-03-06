ريما فقيه تستقبل مولودها الرابع.. تعرفوا على اسمه

وفي التفاصيل، نشرت ريما صورة على حسابها عبر انستغرام أعلنت فيه الخبر السارّ، حيث كشفت عن اسم مولودها "جيكوب" أي "يعقوب".

وعلّقت ريما على الصورة بالقول : "الحمد لله الذي نعم علي وعلى جسدي الصحة لتنفيذ حلمنا بإنجاب 4 أطفال".

وتابعت: "من كتر ما بحبك يا جوزي، ما كان فيني اتركك لوحدك".