امل حجازي تخرج عن صمتها بعد خلعها الحجاب: لم اخلع شرفي ومبادئي

الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله ..ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي… — Amal Hijazi (@AmalHijazi) March 6, 2024

وفي التفاصيل، كتبت امل في منشور على حسابها عبر منصة "اكس": "الى كل من يهمه الامر: انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله، ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله، ولم اخلع حشمتي".وتابعت امل في تغريدتها: "وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح".