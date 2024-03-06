نقابة موسيقيي لبنان تقاضي الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب.. اليكم التفاصيل

وقال بو سعيد، في حديث خاص لموقع "فوشيا"، إنه جرى رفع دعوى قضائية بحق شركة FA Production لعدم التزامها بدفع المستحقات المالية الخاصة بحفل شيرين عبد الوهاب، وعدد من الحفلات التي أقيمت في لبنان سواءً للفنان اللبناني وائل كفوري أو غيره من الفنانين، وعلق قائلاً: "لغاية اليوم لم تقدم أي مستندات خاصة بالحفلات".وتابع: "على كل جهة منظمة للحفلات في لبنان دفع مستحقاتها لصندوق التعاضد الموحد للفنانين، وسنضطر للجوء إلى القضاء خاصة أن المراسيم اثبتت أحقية جباية 10% من عقد الفنان الأجنبي و2% من كل البطاقات التي يتم بيعها".