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راقصة تهدد بفضح الأمير هاري وتكشف تفاصيل صادمة
راقصة تهدد بفضح الأمير هاري وتكشف تفاصيل صادمة
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راقصة تهدد بفضح الأمير هاري وتكشف تفاصيل صادمة

فن

2024-03-06 | 07:31
راقصة تهدد بفضح الأمير هاري وتكشف تفاصيل صادمة
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Aljadeed
راقصة تهدد بفضح الأمير هاري وتكشف تفاصيل صادمة

فجرت راقصة التعرّي السابقة، كيلي بروك، صدمة للجمهور، بعد تهديداتها بفضح الأمير هاري ونشرها مجموعة صور من حفلات خاصة بالأمير على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أكدت الراقصة التي تبلغ من العمر 52 عاماً، أنها بصدد فضح المزيد من الصور التي تملكها للأمير هاري أثناء ليالٍ صاخبة، انتقاما منه على عدم الإشارة إليها في مذكراته، اذ قالت كاري: "لدي صور بجانب حمام السباحة ولقطات لهاري سوف تصدم الناس".
وأضافت: "كان مخموراً جداً، ولكن كان من الممكن أن يتحدث عن الأشياء القليلة التي حدثت بيننا، لقد غفل الكثير من الأشياء التي حدثت تلك الليلة، أنا متفاجئة بأنه يتذكر أسماء أي شخص لأنه كان في حالة سكر شديدة، ولكن تجاهلني تماماً".
وقامت كيلي بعرض زوج من الملابس الداخلية السوداء للبيع بالمزاد العلني في عام 2022، وزعمت حينها أن الأمير خلعها خلال حفل تعرٍ في لاس فيجاس.
هذا وادّعت الراقصة، أنها كانت في الغرفة مع الأمير هاري عندما عزف على الهواء عارياً، باستخدام عصا البلياردو في إحدى الفنادق بشهر أغسطس 2012، زاعمة أن الأمير غنى أغنية "Beat It" لمايكل جاكسون واستخدم قفازاً لتغطية نفسه، كما نشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".
وقالت الراقصة، إنها عاشت لحظات حميمة مع الأمير بعد دعوتها للانضمام إلى متعريات وضيوف آخرين في غرفة فندق في عام 2012 في لاس فيغاس.
 

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