نجل حلمي بكر يتحدث عن هدفه الأول بعد وفاة والده
رفض هشام نجل الراحل حلمي بكر، إقحام شقيقته الصغرى ريهام في الأزمات المشتعلة بينه وبين والدتها أرملة الموسيقار حلمي بكر، وكشف لأول مرة كواليس اصطحابها داخل المسجد لإلقاء تحية الوداع على جثمان والدهما، كما أعلن عدم وجود أي نزاع بينه وبين شقيقته على الميراث ملتزماً بوصية والده.
وفي التفاصيل، قال هشام حلمي بكر: "أختي ريهام طفلة ولا علاقة لها بكل الخلافات"
ونفى هشام حلمي بكر ما تردد حول توتر العلاقات بينه وبين والده قبل وفاته، مؤكداً أن علاقته بوالده كانت جيدة طوال حياته، وحديث زوجة أبيه في هذا الشأن غير صحيح تماماً، وأشار إلى أنه سمح لزوجة أبيه بتوديعه قبل "الغُسل" لآخر مرة، فضلاً عن حرصه على اصطحاب شقيقته من والده، من وقت "الغُسل" حتى بعد أيام الجنازة، مبدياً تعاطفه الشديد مع شقيقته الصغرى بسبب ظروف وفاة والدهما والخلافات الناشبة بين أفراد الأسرة.