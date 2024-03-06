داليدا خليل تكشف تفاصيل جديدة عن لقائها مع عمرو دياب.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، قالت داليدا في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا"، كواليس الصورة:" القصة كانت مجرد صدفة جمعتني بالفنان الكبير عمرو دياب، وكان لي الشرف أن أقابله وأن أتصور برفقته، هو شخص بيعقد ومحب للجميع، وأنا أتمني له كل النجاح والتوفيق".

وعن مشاركتها في كليب أغنية الفنان العراقي سيف نبيل الجديد "أقاتل عليك"، قالت داليدا: "أحبذ فكرة مساندة الفنانين والنجوم لبعضهما البعض، وحينما جاءني اتصال من سيف نبيل، والمخرجة فاتن الصديقة المشتركة بيننا من أجل أن أشارك في الكليب، لم أتردد، وأحببت التجربة خصوصًا لأني أقوم بدور بطلة الكليب، الذي يسرد قصة حبيبين".