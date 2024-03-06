مشاجرة بين ناجي الاسطا وعباس جعفر بسبب الفاتورة.. اليكم ما حصل

وفي التفاصيل، تشاجر الفنانان بطريقة طريفة على دفع الفاتورة، اذ حاول كل منهما دفع المبلغ عن كليهما، وسط ضحكات وتعليقات طريفة منهما.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، حيث اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمعهما.