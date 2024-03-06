لهذا السبب أغلق انستغرام حساب ورد الخال

وفي حديث لموقع "فوشيا"، قالت ورد الخال إنها قامت بنشر مقاطع فيديو من عمل تلفزيوني سابق شاركت فيه، دون معرفتها بعواقب تصرفها، لافتة إلى أنها كانت تجهل الإجراءات المتعلقة بانتهاء حقوق الملكية.وتابعت: "أردت أن استذكر شخصية والدة أسمهان، الأميرة علياء المنذر، التي كنت قد جسدتها منذ ما يقارب 16 عامًا، فقمت بنشر بعض الفيديوهات الخاصة من العمل، ولم أنتبه إلى التبليغات التي كانت تصلني".هذا وأشارت ورد الخال إلى أنها قامت بالعديد من المحاولات لاستعادة حسابها الذي كان يضـم أكثر من 300 ألف متابع، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل فارتأت البدء من جديد وتدشين حساب بديل.