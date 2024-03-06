شذى حسون تحتفل بعيدها الـ 43 على طريقتها المميزة

وفي التفاصيل، اختارت شذى حسون فستانا أسود اللون بلا أكمام من الشيفون وبه أجزاء شفافة من تصميم دار dolce & gabbana، و حرصت الفنانة ان تزيد من فخامة إطلالتها بالتزين بحبات الألماس الفاخرة مع أسورة وخاتم من نفس التصميم.
وكانت الفنانة العراقية شذى حسون قد طرحت مؤخراً أغنية باللهجة المصرية بعنوان (على ما أظن) على موقع (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي.
View this post on Instagram
A post shared by Shatha Hassoun شذى حسون (@shathahassoun)
A post shared by Shatha Hassoun شذى حسون (@shathahassoun)
بعد أشهر من التحقيقات في أروقة المحاكم، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الممثلة المصرية علا غانم من تهمة الاعتداء على طليقها بالسبّ والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد احتدام المشاكل بين هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، وأرملته سماح القرشي، كشف الأول عن تفاصيل الجلسة التي جمعتهما معاً.
نشر الممثل المصري محمد هنيدي، على حسابه عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو وجّه من خلاله رسالة إلى جمهوره، حيث سخر فيها من العطل الفني الذي طرأ على "فيسبوك" و"إنستغرام".