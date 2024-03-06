شذى حسون تحتفل بعيدها الـ 43 على طريقتها المميزة

وفي التفاصيل، اختارت شذى حسون فستانا أسود اللون بلا أكمام من الشيفون وبه أجزاء شفافة من تصميم دار dolce & gabbana، و حرصت الفنانة ان تزيد من فخامة إطلالتها بالتزين بحبات الألماس الفاخرة مع أسورة وخاتم من نفس التصميم.

وكانت الفنانة العراقية شذى حسون قد طرحت مؤخراً أغنية باللهجة المصرية بعنوان (على ما أظن) على موقع (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي.