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شذى حسون تحتفل بعيدها الـ 43 على طريقتها المميزة
شذى حسون تحتفل بعيدها الـ 43 على طريقتها المميزة
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شذى حسون تحتفل بعيدها الـ 43 على طريقتها المميزة

فن

2024-03-06 | 09:40
شذى حسون تحتفل بعيدها الـ 43 على طريقتها المميزة
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Aljadeed
شذى حسون تحتفل بعيدها الـ 43 على طريقتها المميزة

خضعت الفنانة العراقية شذى حسون لجلسة تصوير جديدة أحتفالًا بعيد ميلادها الـ 43 الذي صادف قبل يومين، وشاركت متابعيها بمجموعة من صورها على حسابها الشخصي عبر إنستغرام.

وفي التفاصيل، اختارت شذى حسون فستانا أسود اللون بلا أكمام من الشيفون وبه أجزاء شفافة من تصميم دار dolce & gabbana، و حرصت الفنانة ان تزيد من فخامة إطلالتها بالتزين بحبات الألماس الفاخرة مع أسورة وخاتم من نفس التصميم.

وكانت الفنانة العراقية شذى حسون قد طرحت مؤخراً أغنية باللهجة المصرية بعنوان (على ما أظن) على موقع (يوتيوب) ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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