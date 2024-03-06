قرار جديد في قضية علا غانم وطليقها

بعد أشهر من التحقيقات في أروقة المحاكم، قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الممثلة المصرية علا غانم من تهمة الاعتداء على طليقها بالسبّ والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة قراراً ببراءة الممثلة المصرية، وفي الجلسة نفسها قررت تغريم طليقها 20 ألف جنيه بتُهمة السبّ والقذف عبر حسابه في موقع "فيسبوك".

ويأتي هذا القرار بعد المحطة الثانية في سلسلة قضايا متبادَلة بين الطرفين ينضوي أغلبها في فئة الجرائم الإلكترونية، بعدما تقدّم الطرفان ببلاغات يتهم فيها كلٌ منهما الآخر بالاعتداء بالسب والقذف، استناداً إلى رسائل متبادلة بينهما أثناء الحياة الزوجية وتعمّد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها إثر خلافات زوجية حدثت بينهما.

