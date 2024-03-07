بالفيديو - محمد فؤاد يطلب من ابنته تخبئة وجهها وهذا السبب

وفي التفاصيل، ظهر محمد فؤاد في الفيديو وهو يطلب من ابنته تخبئة وجهها من الكاميرات خوفاً عليها من الحسد، قائلاً لها: "خبى وشك الله اكبر".
كما ظهر فؤاد وهو يمزح مع ابنه أثناء لحظة توقيع عقد القران قائلاً: "أمضي بالإنجليزي". ثم قبّل رأس العروس.
#محمد_فؤاد لإبنته: خبي وشك !
بس اللي محيرني اكتر هي العروس وكأنها بتراجع بنود عقد الزواج ؟!🤔 pic.twitter.com/bTbpe7DGPR
— 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) March 5, 2024
#محمد_فؤاد لإبنته: خبي وشك !
بس اللي محيرني اكتر هي العروس وكأنها بتراجع بنود عقد الزواج ؟!🤔 pic.twitter.com/bTbpe7DGPR
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