بالفيديو - محمد فؤاد يطلب من ابنته تخبئة وجهها وهذا السبب

وفي التفاصيل، ظهر محمد فؤاد في الفيديو وهو يطلب من ابنته تخبئة وجهها من الكاميرات خوفاً عليها من الحسد، قائلاً لها: "خبى وشك الله اكبر".

كما ظهر فؤاد وهو يمزح مع ابنه أثناء لحظة توقيع عقد القران قائلاً: "أمضي بالإنجليزي". ثم قبّل رأس العروس.