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بالفيديو - محمد فؤاد يطلب من ابنته تخبئة وجهها وهذا السبب
بالفيديو - محمد فؤاد يطلب من ابنته تخبئة وجهها وهذا السبب
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بالفيديو - محمد فؤاد يطلب من ابنته تخبئة وجهها وهذا السبب

فن

2024-03-07 | 04:18
بالفيديو - محمد فؤاد يطلب من ابنته تخبئة وجهها وهذا السبب
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Aljadeed
بالفيديو - محمد فؤاد يطلب من ابنته تخبئة وجهها وهذا السبب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصوّر يجمع بين الفنان المصري محمد فؤاد وابنته، خلال احتفاله بزفاف ابنه.

وفي التفاصيل، ظهر محمد فؤاد في الفيديو وهو يطلب من ابنته تخبئة وجهها من الكاميرات خوفاً عليها من الحسد، قائلاً لها: "خبى وشك الله اكبر".

كما ظهر فؤاد وهو يمزح مع ابنه أثناء لحظة توقيع عقد القران قائلاً: "أمضي بالإنجليزي". ثم قبّل رأس العروس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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